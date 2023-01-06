Андрей Бедянков потролил российскую пропаганду и рассказал о дне "обычного" украинца с НАТО и биооружием

Украинский шоумен Андрей Бедняков потролил российских пропагандистов и расписал день "обычного" украинца.

Шутливый пост телеведущий распространил на своей странице в Instagram. В нем он написал, как он встречается с бойцами НАТО в лифте каждый день и раздает детям оружие, а также не забыл о "загнивающем западе", как об этом пишут пропагандисты в РФ.

"Вышел я, хохол проплаченный, первый раз на улицу в 2023. Все стабильно в Новом году. Поздоровался в лифте с бойцами НАТО, затем подкинул снегирей в костер людям из Европы, которые сюда толпами ринулись. Мерзнут там, как собаки. Немного пообщался с соседями: родителем 1 и родителем 2, которые своих детей гулять вывели на детскую площадку. Резвятся малыши. Только ходить научились, а уже со стволами в руках. Скачут. ведь "кто не скачет, тот..." у нас все четко на районе с этим", — потролил пропаганду в РФ Бедняков.

Не обошлось и без популярной сказки россиян о том, что в Украине разрабатывают "биологическое оружие" с птицами.

"Улыбнулся детям, Помахал рукой в след, улетающим зимовать на юг , птицам биологическим. Ладно. Пойду с соседями в слова пакетами играть, мне на букву Х надо. Хорошего дня, сатанисты", — добавил шоумен.

В комментариях поклонники оценили юмор телеведущего и посмеялись, что узнают себя в этих строках.

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