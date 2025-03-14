Андрей Билоус на фоне громкого секс-скандала вернулся к работе в Молодом театре

Украинский режиссер и преподаватель университета им. Карпенко-Карого Андрей Билоус на фоне обвинений в домогательствах вернулся к исполнению своих обязанностей в Молодом театре как художественный руководитель.

Дело в том, что недавно общественность взбудоражили заявления со стороны студенток университета о домогательствах со стороны преподавателя Билоуса. После этого он был отстранен от работы как в учебном заведении, так и в театре. Однако сегодня, 14 марта, режиссер вернулся к работе в Молодом театре.

Об этом Андрей Билоус сообщил в комментарии hromadske. По его словам, 10 февраля именно он сам инициировал свое отстранение от должности во время расследования "во избежание разнообразных спекуляций". И после того, как этот срок истек, режиссер отмечает, что "по состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры (ГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения его с должности".

Преподаватель КНУТКиТ Андрей Билоус/Facebook

К слову, решение о возвращении Андрея Билоуса было принято на собрании коллектива Молодого театра с директором Департамента культуры Сергеем Анжияком. До 7 марта работала независимая комиссия, которая "предлагала рассмотреть вопрос о прекращении контракта с Билоусом, если Департамент согласно контракту придет к выводу, что действия директора-руководителя дали основание для потери доверия к нему со стороны органа правления".

Впоследствии выяснилось, что под "потерей доверия" подразумевалась ответственность за потерю культурно-материальных ценностей. Между тем для увольнения с должности Андрея Билоуса необходимо решение правоохранительных органов или постановление суда. Сообщается, что 18 марта состоится еще одна встреча относительно достижения справедливости с представителями комиссии и директором Департамента культуры.

По состоянию на 14 марта комиссия предложила ряд рекомендаций, среди которых внедрение гендерного соотношения актеров в спектаклях, создание этического кодекса театра, проведение образовательных тренингов о правах человека, сексуальных домогательствах и способах защитить себя и другое.

К слову, сам режиссер Андрей Белоус какие-либо обвинения в свою сторону отвергает и раньше в комментарии TSN.ua утверждал, что против него "ведется организованная кампания".

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