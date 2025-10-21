Андрей Билоус впервые прокомментировал объявленное ему подозрение в изнасиловании и насилии

Андрей Билоус

Скандальный украинский режиссер, бывший руководитель Молодого театра и экс-преподаватель университета им. Карпенко-Карого Андрей Билоус впервые прокомментировал объявленное ему подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии.

Режиссер в комментарии журналистке ТСН говорит, что обрадовался этому. По словам Билоуса, ранее он фигурировал в деле как свидетель и не мог комментировать его ход. Сейчас же режиссер утверждает, что наконец-то получил материалы и узнал, кто именно и в чем его обвиняет, а значит - сможет защищаться в суде.

"С одной стороны, я очень рад, что наконец мне его вручили, и я смогу себя защищать полноценно. До этого меня поливали грязью, и я не был участником ни одного уголовного производства. У меня не было подозрения, и я был в статусе свидетеля. Я не мог ни слова сказать и ничего прокомментировать. Теперь я смогу себя защищать, потому что получил материалы дела и наконец узнал, кто и в чем меня обвиняет официально", - говорит режиссер.

Андрей Билоус в суде / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

К слову, в Нацполиции сообщают, что свидетелям удалось задокументировать факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Андрей Билоус подтверждает, что был знаком с женщинами. Впрочем, он уверяет, что ни физического, ни морального вреда им не наносил, ведь в течение многих лет якобы тесно с ними общался, но никто его ни в чем не обвинял. Режиссер убеждает, что скандал, который разгорелся вокруг него, - "заказная кампания". Он якобы даже знает, чьих это рук дело, но не может говорить.

"Никакого вреда ни одной девушке я не нанес. Это единственное, что я могу сказать. Я отрицаю любые обвинения в насилии. Никакого насилия с моей стороны никогда и ни к кому не было. Я ни одному человеку не нанес ни морального, ни физического вреда. У меня есть подтверждение этому, потому что эти люди на протяжении многих лет никто нигде об этом раньше не заявлял. То, что это произошло в январе месяце, я считаю, что это заказная кампания против меня, целью которой было уничтожение меня как руководителя театра. Теперь, когда я объявил, что открываю свой новый театр, через три дня был организован обыск, подозрение и тепер суд", - добавил режисер.

Андрей Билоус в суде / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Отметим, 21 октября Андрею Билоусу объявили подозрение в сексуальном насилии и изнасиловании. По меньшей мере с 2017 года режиссер якобы склонял студенток к половому акту без их согласия. Также отмечается, что он совершал сексуальное насилие. В полиции сообщают, что были задокументированы факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Сам Билоус все обвинения отрицает. Сейчас идет суд, где режиссеру избирают меру пресечения.