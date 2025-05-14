Андрей Билоус впервые прокомментировал свое увольнение из Молодого театра: "Я подал заявление добровольно"

Андрей Билоус

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Режиссер Андрей Билоус , обвиняемый в домогательствах , покинул пост директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

Как отмечается, Билоус подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Редакция ТСН.ua обратилась к Андрею Билоусу, чтобы он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на данный момент.

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"Я подал заявление об увольнении добровольно. Законных оснований для прекращения контракта не существовало — это официально подтверждено в ответе КГГА на электронную петицию №13512. Решение принято мною исключительно для снижения внутреннего напряжения в коллективе и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Я не признаю за собой никаких правонарушений. Ни одно компетентное учреждение не установило моей вины. Однако, учитывая общественный резонанс, считаю целесообразным устранить фактор, который используется для дестабилизации театра. Надеюсь, что этот шаг будет способствовать возвращению театра к нормальной работе", — ответил ТСН.ua Андрей Билоус.

49-летний режиссер Андрей Билоус

Напомним, скандал вокруг Андрея Билоуса, обвиняемого в притязаниях, продолжается с конца января. В феврале он был отстранен от исполнения обязанностей в Молодом театре, но уже через месяц вернулся на должность. Артисты вместе с другими протестующими несколько раз собирались на митинги и даже создали петицию в КГГА с требованием уволить Билоуса.