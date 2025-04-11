Андрей Чивурин из КВН высказался о смерти Маслякова: "Я знал, что он болел"

Андрей Чивурин и Александр Масляков

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Украинский редактор "Лиги Смеха", капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин высказался о смерти бывшего коллеги ведущего КВН Александра Маслякова.

Чивурин почти 17 лет проработал в российском "КВН". В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" он вспомнил о сотрудничестве с Масляковым. По словам Чивурина, он очень ценил ведущего как мастера, пока не началась война и комик не стал на сторону пропаганды. Поэтому прошлогоднее известие о смерти россиянина, у которого диагностировали рак легких, он воспринял равнодушно.

Александр Масляков

"У меня не было никаких таких ярких ощущений. Он был человеком преклонного возраста, я знал, что он болеет, и в принципе это не было неожиданностью, что он умер. Я не плакал, у меня не было ощущения какой-то невероятной потери. Именно потому что молчание этого человека, которого я в свое время очень уважал, я до сих пор считаю его профессионалом своего того дела, а не того, в которое превратился КВН в последние годы. Когда в жюри сел Шаман, когда команды еще в 2014 году считали аннексию Крыма поводом для шутки, для меня эта движуха уже начала сворачиваться", — рассказал Чивурин.

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Напомним, недавно Андрей Чивурин высказался о звездах при власти и готов ли сам пойти в политику.