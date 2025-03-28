Андрей Данилко честно ответил, почему исчез из юмористических проектов: "Нужно обновление"

Андрей Данилко / © личный архив

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Украинский шоумен Андрей Данилко, автор Верки Сердючки, прокомментировал свое возвращение в большие развлекательные шоу.

Раньше звезду узнавали роль эксцентрической проводницы в ряде телепроектов, где присутствовал в основном разговорный жанр. Однако вскоре артист полностью отошел от этого и посвятил себя только музыке и турам со своим бендом. В интервью Василию Байдаку Данилко заинтриговал, что сейчас готов вернуться к своему прошлому, но для этого ему очень важно наладить состояние здоровья и всегда быть в настроении.

Андрей Данилко

"Я бы хотел, но мне нужно для этого хорошее настроение. Не нужно ни режиссер, ничего больше. Только хорошее настроение и чтобы было хорошее самочувствие - не был сонным, мог нормально спать. Я бы с удовольствием, если я полежу в санатории, приведу себя в порядок. Но я не могу себя привести. И то и только делаю, что лечусь. Но должна быть остановка и выступлений. Обновление должно произойти. Мне кажется, что я не потерял ощущения смешного, понимаю, как это может быть на украинском. Это совсем иначе. Хочется здоровья. Но ведь и есть события, когда ты не можешь ничего планировать", - рассказал Данилко.

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К слову, недавно Андрей Данилко погрузил поклонников в ностальгию. Шоумен показал архивные фото с юности, когда был период "СВ-Шоу" и к тому же обратился к знаменитой Геле.