Андрей Данилко и Инна Белоконь устроили безумные танцы в бусе и поцеловались в губы

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, находится в благотворительном туре по Европе.

Сейчас актер держит курс в столицу Болгарии Софию, где 21 ноября даст концерт. По дороге туда Данилко вместе с "мамой Сердючки", которую играет актриса Инна Белоконь, решили развлечь себя, а вместе с тем и поклонников.

На странице в Instagram Данилко разместил забавное черно-белое видео, которое сопровождает хит 80-х Flames Of Love исполнителя Fancy. Ролик был снят в концертном автобусе Андрея Данилко.

Начинается видео с того, что уставшие Данилко и Белоконь сидят в автобусе с грустным видом. Как только раздается трек, артисты начинают танцевать, веселиться, а в конце видео целуются в губы.

Подписчики страницы Данилко поблагодарили его за хорошее настроение: "Спасибо, что вернули на минуту в "ту" жизнь! Потому что мозг перестал вспоминать все классное, что было", "благодарю за улыбку. Днепр, нелегко. Живем, не задаемся. Но как увидела, сразу улыбнулась", "благодарю за такой позитив в наше время. Улыбнулась, вспомнила студенчество", "до мурашек! Представляю, как вам тяжело и грустно, а вы дарите людям радость!".

Напомним, ранее Андрей Данилко показал, как дурачился с Инной Белоконь по дороге в Молдову. Так, артисты останавливались на заправке, где делали множество забавных фото, которыми и поделились с поклонниками.

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