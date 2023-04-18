Андрей Данилко из-за новых правил выезда артистов за границу не смог отправиться в тур

Артист вместе с командой должен был поехать на гастроли в США и Канаду.

Украинский шоумен Андрей Данилко поделился, что не может поехать в турне городами США и Канады.

Как в своем Instagram сообщил знаменитость, причиной этого стали новые правила выезда артистов-мужчин за границу. Не все участники творческой команды успели своевременно оформить необходимые документы, а Данилко не хочет давать концерты не в полном составе.

Верка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

"У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бэнда", — объяснил музыкант.

Однако тур по США и Канаде Андрей Данилко не отменяет, а переносит на другие даты.

"Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени", — добавил артист.

Верка Сердючка с мамой / Фото: instagram.com/v_serduchka

Отметим, Минкульт ужесточил правила выезда артистов-мужчин за границу после того, как некоторые деятели культуры, например комик Андрей Щегель и режиссер Тарас Голубков, обманом получали разрешение и убегали из страны.

Напомним, Андрей Данилко ранее переносил свой тур, правда, по европейским странам. Причиной этого стали проблемы со здоровьем певца. Музыкант потерял голос и не мог даже говорить. Ранее Данилко рассказал, как сейчас чувствует себя и как проходит его лечение.

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