Андрей Данилко лечится в санатории советских времен под Киевом

Стало известно, где артист улучшает свое здоровье.

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка несколько месяцев назад рассказал о своей болезни.

Представители артиста тогда признались, что у него есть определенные проблемы со сном. Однако, где именно и как проходит лечение Данилко не рассказывал. Как выяснила программа "Викриття", звезда отдает предпочтение не дорогим заморским лечебным центрам, а своим родным, украинским санаториям.

Так, стало известно, что Данилко довольно часто улучшает свое здоровье в скромном клиническом реабилитационном санатории "Жовтень" в Конча-Заспе. Похоже, ремонт здесь был еще в советское время, так как все здесь пропитано духом тех времен.

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Как рассказали местные врачи, чаще всего сюда артист приезжал после изнурительных гастрольных новогодних туров. И здесь он чувствовал себя как дома и мог морально отдохнуть.

"В последний раз был год назад, всегда останавливается в 714 номере — это его номер, он оставил там тренажер свой. Ежедневно массаж, квантовая терапия, лечебная гимнастика, клизменные процедуры. Программа включает в себя диету — безбелковая, бессолевая", — рассказала врач.

Новини.LIVE

Отметим, что стоимость 5-ти дневной путевки с проживанием, питанием и всеми процедурами составляет от 9 до 13 500 тысяч гривен. Данилко, по словам врачей, очень добросовестный пациент и придерживается всех их требований.

Отметим, что здесь Данилко также налаживал и свои циркадные ритмы. Как известно, у артиста есть проблемы со сном. В санатории он без проблем просыпался в 6 утра, а вот заснуть вовремя зачастую было настоящей проблемой. Врач рассказала, что в санатории дают настойки и седативные сборы, которые помогают нормализовать сон.

Напомним, что о серьезных проблемах со здоровьем Андрея Данилко в апреле этого года рассказал его продюсер Юрий Никитин. По словам Никитина, у артиста были серьезные депрессии.

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