Андрей Данилко нежно поздравил "маму" Верки Сердючки и показал ее красивое фото с необычным букетом

Артист Андрей Данилко, известный по своему образу Верки Сердючки, поздравил с днем рождения свою коллегу по сцене Инну Белоконь.

Сегодня, 10 октября, знаменитость отмечает свой 55 день рождения. По случаю праздника на своей странице в Instagram шоумен поделился хорошей фотографией своей сценической "мамы".

В кадре улыбающаяся Белоконь позировала без макияжа с большим необычным букетом — артистке подарили композицию из белых цветов и бутылок пива с разными закусками.

"Happy Birthday, родная! Твои: Андрей Данилко & team VERKA SERDUCHKA!", — поздравил подругу Данилко и весь их творческий коллектив.

Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

К поздравлениям присоединились звездные коллеги и поклонники, пожелавшие Белоконь счастливых и долгих лет жизни.

Напомним, что на днях Андрей Данилко также отметил свой день рождения — артисту исполнилось 50 лет. Шоумен рассказал, как он отметил юбилей и поделился архивным фото.

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