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Андрей Данилко о позиции Максима Галкина касательно войны: "Враг номер один"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1643
Время на прочтение
2 мин
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Андрей Данилко о позиции Максима Галкина касательно войны: "Враг номер один"

Андрей Данилко, Максим Галкин

Исполнитель также прокомментировал, почему на комика вылился шквал критики.

Украинский артист Андрей Данилко, который на сцене выступает в образе Верки Сердючки, высказался о российском юмористе Максиме Галкине.

В общем, комик еще в начале полномасштабной войны осудил российское вторжение и раскритиковал власть РФ и ярых путинистов, а Украине пожелал быть целой и независимой. По мнению Данилко, смелые высказывания Галкина не обошли его стороной, ведь он стал "врагом номер один" для россиян.

"Из Украины враг номер один для России – это я, а среди российских артистов – это Галкин. Он говорит какие-то вещи, которые их (российские власти – прим. ред.) затрагивают, смеется над этим", — сказал Андрей Данилко интервью УНИАН.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Музыкант убежден, что кремлевские власти развернули против Максима Галкина кампанию проплаченной травли. Это делается для того, чтобы артиста задеть за живое.

"Я же вижу, что Галкин сейчас везде. Там есть и проплаченные блогеры, которые придумывают о нем какие-то обидные истории, чтобы ударить, чтобы было больно. Но я очень хорошо знаю, что он очень умный человек, и он знает, что он делает .Я понимаю, что ему сейчас непросто, поскольку там (в России – прим. ред.) его ненавидят", — добавил Данилко.

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми еще в начале полномасштабной войны уехал из России. Известно, что семейство поселилось в Израиле. Со страной-агрессором знаменитости обрубают все концы. На днях стало известно, что Галкин и Пугачева продали роскошный замок в Грязи. Тем временем российский бизнесмен, который стал новым владельцем особняка, планирует там сделать элитный морг.

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Дата публикации
Просмотры
1643
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