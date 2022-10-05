Андрей Данилко о президентстве Зеленского: "Он перестал хотеть понравиться"

Андрей Данилко, который признался, что у него не будет семьи, поделился, что хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и считает, что он поступает правильно.

Данилко отметил, что в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Александрович ведет себя самым должным образом:

"Я очень хорошо знаю Зеленского. Я вообще не удивляюсь. Это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил совершенно правильно. И эта ситуация, как бы противно это не звучало, пошла ему на пользу", — сказал Данилко в интервью DW.

Артист считает, что в начале, когда Зеленский только вступил на пост президента, он не знал, как себя вести. Чего не скажешь о нем сейчас:

"Вот он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Он перестал хотеть понравиться. То, что свойственно артисту. Политик должен думать о своем народе, если мы говорим о президенте. Владимир Александрович в этой ситуации ведет себя "по-пацански", – высказал мнение Данилко.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

В то же время, звезда вспомнил свое советское детство и прокомментировал, почему Украина не Россия:

"Я раньше этого не замечал, я советский ребенок. Для меня Москва – столица, я все это помню. Я всегда, когда ехал в Россию, чувствовал себя преступником. Когда заходят эти таможенники и смотрят на тебя с паузой. Я постоянно думал, вот сейчас они к чему-то прицепятся. Я ужасно чувствовал себя. Приезжая тогда, мне казалось, что нет никакой разницы. Но с течением времени это очень сильно видно. Мы разные люди. Даже такой момент... Украинцы, будто мы можем создавать. А у россиян чаще всего — украсть, позаимствовать. Они же сделали Сердючку тоже. Официально Сердючка есть, она еще поет "Все будет хорошо", какой-то балет, остатки Надежды Бабкиной стоит. Они даже это не могут придумать свое", — сказал Данилко.

Напомним, на днях Андрей Данилко в вышитой сорочке и с гитарой показал, как отпраздновал день рождения в патриотическом стиле. Звезде 2 октября исполнилось 49 лет.

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