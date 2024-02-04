Андрей Данилко объяснил, почему на нацотборе на "Евровидение-2024" сидел с пластырем на щеке

Один из членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024" Андрей Данилко удивил своим видом во время трансляции концерта.

Так, Данилко судил финалистов нацотбора в любимом черном спортивном костюме и кепке с маской. Впрочем, на этот раз свой лук эпатажный артист дополнил с обручем на голове в виде ушек Минни Маус и с розовым бантиком.

И это еще не все. Данилко предстал перед зрителями с пластырем на левой щеке, с которым просидел всю трансляцию.

Андрей Данилко

Когда же фаны поинтересовались, что с артистом произошло, Данилко отшутился, что "была пьяная драка":

"Знаете, я вам скажу. Как бы так сказать… В общем, была проблема и я ее решил таким способом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", — ответил Данилко.

Андрей Данилко

Напомним, что 3 февраля во время трансляции финала нацотбора на "Евровидение-2024" Верка Сердючка зажгла сцену со своим бэндом. Артистка с коллективом исполнили хит Swedish Lullaby.

В общем, как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2024", который в этом году впервые транслировали в записи, смотрите в нашей текстовой хронике.

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