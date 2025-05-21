Андрей Данилко объяснил, почему не переводит старые хиты и не выпускает новых песен на украинском

Андрей Данилко

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Шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, назвал причину, почему не выпускает украиноязычные песни, а также почему не переводит старые хиты.

У Верки Сердючки немало очень популярных композиций. В репертуаре артистки есть как и украиноязычные треки, так и русскоязычные. Что касается последних, то Андрей Данилко их не переводит. Шоумен в интервью "BBC News Украина" признается, что пытался сделать старые хиты украиноязычными. Впрочем, по словам Данилко, перевод был неудачным. Артист говорит, что создавал композиции таким образом, что подбирал оригинальные формулировки, избегал от повторов и делал их легкими для запоминания. При переводе это все пропадает.

"Переводить я ничего не буду, я попытался перевести — это получается КВН, и это такое — ой можно все перевести — ничего подобного. Переведите мне пожалуйста "Червону руту" на русский. Не можете? Потому что это так написано. Ивасюк — для меня пример того, как это талантливо сделано. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое. А это всегда поиск: найти то, что будет и о вас, и оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. Мне кажется, я нашел какие-то такие формулировки, ну, конечно, от Сердючки, которые можно легко подпевать и запоминать, и рисуется какая-то история в этом", - говорит шоумен.

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Верка Сердючка

У Андрея Данилко уже есть немало написанных украиноязычных песен, которые он считает неплохими. Впрочем, шоумен пока их не выпускал. Артист делится, что это сложно сделать. Дело в том, что шоумен привык работать с конкретными людьми. Сейчас же большинства этих специалистов нет. Данилко говорит, что ему нужна пауза, чтобы сделать новый репертуар.

"Я их писал давно. Мне так жаль, что я не могу их показать. Для того, чтобы показать, это нужно время и людей, специалистов - те люди, с которыми я работал, или их нет - они умерли уже, или выехали. Мне в этом сложно это сделать, нужна остановка, чтобы сесть и сделать новый репертуар. Я понимаю хейт, что я пою старые песни, это песни того времени. Новые песни, я пишу на украинском. И мне кажется, что они выходят очень неплохими", - признался шоумен.

Напомним, недавно Андрей Данилко честно ответил, почему у него нет жены и детей. Артист ни разу не был в браке и объяснил, почему так.