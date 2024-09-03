Андрей Данилко отреагировал на обстрел родной Полтавы и обратился к поклонникам

Украинский артист, автор Верки Сердючки – шоумен Андрей Данилко – отреагировал на циничное преступление россиян.

Так, сегодня, 3 сентября, государство-террорист Россия баллистическими ракетами нанесла удар по Полтаве. Вражескими снарядами было разрушено учебное заведение и больница, в результате чего искалечена жизнь сотни мирных жителей. По состоянию на 17:45 известно о 49 погибших и 219 раненых. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами находятся люди.

На кровавые последствия террористической атаки в своем Instagram отреагировали ряд украинских звезд. Все они придают огласке зверствам оккупантов и выражают искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Тем временем Андрей Данилко, для которого Полтава является родным городом, обратился к неравнодушным землякам с особой просьбой. Так, шоумен опубликовал координаты центра забора крови, которой сейчас критически не хватает для оказания помощи большому количеству пострадавших. И с помощью смайликов в форме разбитых сердец выразил невыразимую боль и скорбь, напомнив, что "россия – государство-террорист.

Андрей Данилко отреагировал на обстрел Полтавы 3 сентября / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко отреагировал на обстрел Полтавы 3 сентября / Фото: instagram.com/v_serduchka

Читайте также: