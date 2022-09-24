Андрей Данилко поделился дружеским фото с Лаймой Вайкуле, которая борется с давней болезнью

Вместе со своим коллективом Андрей Данилко отправился в благотворительный тур по странам Европы. Перед одним из концертов в Риге артист встретился с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Общее фото с коллегой Данилко обнародовал на странице Верки Сердючки в Instagram. На фото украинский артист позирует в привычном для себя образе — в черном худи, с медицинской маской на лице и в бейсболке.

Андрей Данилко и Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

Лайма также поддержала Андрея и появилась на фото в черном наряде и похожем на головном уборе. Однако под ним у певицы заметили еще и повязанный на голове платок

Фаны были рады увидеть Вайкуле с улыбкой и сияющим видом, ведь недавно певица рассказала, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Лайма попросила поклонников молиться за нее, но не сказала, какой именно недуг ее преследует. По информации инсайдеров, у артистки произошел рецидив онкологического заболевания, которое она перенесла в 90-е.

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