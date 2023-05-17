Андрей Данилко показал, как "романтично" провел время с "мамой" Верки Сердючки в Ливерпуле

Артисты показали, чем занимались в свободное от "Евровидения" время в Великобритании.
Украинский артист Андрей Данилко порадовал поклонников новыми кадрами, на которых позирует с актрисой Инной Белоконь, играющей маму Верки Сердючки.
Данилко поделился кадрами своих приключений в Ливерпуле, Великобритания, где на прошлой неделе отгремел 67-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2023".
Как известно, Верку Сердючку с бэндом пригласили выступить в финале музыкального первенства, где она просто "порвала" зал и даже на эмоциях случайно выбросила в зрителей одну из своих туфель.
Но в свободное от репетиций номера для "Евровидения" время Данилко показал, как гулял с "мамой" Сердючки Инной Белоконь по улицам Ливерпуля. На фото друзья обнимаются, дурачатся и фотографируются в разных символических британских местах, как красная телефонная будка, музей легендарной ливерпульской четверки The Beatles.
Отметим, что европейской публике было мало двухминутного перформанса Верки Сердючки на "Евровидении". Сразу из Ливерпуля Андрей Данилко и его бэнд, которые во время гранд-финала исполнили свой символически исторический хит Dancing Lasha Tumbai, отправились зажигать другие сцены в Европе. Эти концерты в рамках тура должны были пройти еще в марте, но из-за форс-мажорных обстоятельств их перенесли на май.
На днях Данилко, бодрый и вдохновленный ливерпульскими приключениями, прилетел в Таллинн, где 19 мая состоится шоу. 22 мая поклонников ждет концерт в Варшаве, а 24-го – в Вене.
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