Андрей Данилко показал, как "романтично" провел время с "мамой" Верки Сердючки в Ливерпуле

Артисты показали, чем занимались в свободное от "Евровидения" время в Великобритании.

Украинский артист Андрей Данилко порадовал поклонников новыми кадрами, на которых позирует с актрисой Инной Белоконь, играющей маму Верки Сердючки.

Данилко поделился кадрами своих приключений в Ливерпуле, Великобритания, где на прошлой неделе отгремел 67-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

Как известно, Верку Сердючку с бэндом пригласили выступить в финале музыкального первенства, где она просто "порвала" зал и даже на эмоциях случайно выбросила в зрителей одну из своих туфель.

Но в свободное от репетиций номера для "Евровидения" время Данилко показал, как гулял с "мамой" Сердючки Инной Белоконь по улицам Ливерпуля. На фото друзья обнимаются, дурачатся и фотографируются в разных символических британских местах, как красная телефонная будка, музей легендарной ливерпульской четверки The Beatles.

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Отметим, что европейской публике было мало двухминутного перформанса Верки Сердючки на "Евровидении". Сразу из Ливерпуля Андрей Данилко и его бэнд, которые во время гранд-финала исполнили свой символически исторический хит Dancing Lasha Tumbai, отправились зажигать другие сцены в Европе. Эти концерты в рамках тура должны были пройти еще в марте, но из-за форс-мажорных обстоятельств их перенесли на май.

На днях Данилко, бодрый и вдохновленный ливерпульскими приключениями, прилетел в Таллинн, где 19 мая состоится шоу. 22 мая поклонников ждет концерт в Варшаве, а 24-го – в Вене.

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