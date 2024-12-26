Андрей Данилко показал, как россияне цинично его оболгали: "Пробивают очередное дно"

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, показал, как россияне его цинично оболгали.

В частности, пропагандисты наткнулись на интервью артиста, где он объяснял, почему время от времени общается на русском. Хотя интервью и было на понятном им языке, однако то ли они решили его украсить, то ли не отстреливали, о чем идет речь, то ли просто использовали в корыстных целях. Тем не менее, пропагандисты полностью перекрутили все сказанное Андреем Данилко. Шоумен говорит, что россияне пробивают очередное дно, однако он вообще не удивлен этому. Тем не менее, Артист опубликовал фрагмент пропагандистского ролика и отметил, что все сказанное на видео является ложью.

Пост Андрея Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Российские пропаганды в отчаянии пробивают очередное дно…"Переводят" текст, которого не было! Удивлен ли кто-то? Нет!" – прокомментировал артист.

Отметим, что в оригинальном интервью Андрей Данилко говорил, что использует русский язык как средство коммуникации. В частности, шоумен привел пример, что Лайма Вайкуле не знает украинского, а он – латышского. Поэтому им остается русский. Однако пропагандисты умудрились услышать в этих словах другой смысл, мол, Данилко не может отказаться от русского, "переобулся" и поддерживает РФ.

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