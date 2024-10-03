Андрей Данилко показал, как с "мамой" Сердючки и известным певцом 51-летия отпраздновал

Артист не устраивал громких празднований, а особенный день провел скромно в кругу близких друзей.

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, 2 октября отпраздновал день рождения.

Артисту исполнился 51 год. В праздничный день знаменитость получал немало поздравлений от близких, коллег, друзей и поклонников. Впрочем, от громких празднований Андрей Данилко отказался. В частности, шоумен собрал в заведении своих близких друзей – коллегу Инну Белоконь, которая выступает вместе с ним на сцене в образе "мамы" Верки Сердючки. Также на празднике был Дмитрий Волканов, который ранее работал "зайчиком" в балете артиста.

Андрей Данилко, Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

В частности, день рождения они праздновали в заведении. Что интересно, даже в праздничный день Андрей Данилко не отказался от своего любимого образа – черный спортивный костюм, кепка и защитная медицинская маска, которую шоумен носит на подбородке.

"Эндрю, с днем рождения", — поздравляли Данилко с праздником Белоконь и Волканов.

Андрей Данилко, Инна Белоконь, Дмитрий Волканов / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич праздновал день рождения. Знаменитости исполнилось 40 лет. Шоумен рассекретил, как отыграл юбилей и какой сюрприз ему сделал певец Виталий Козловский.

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