Андрей Данилко показал, как с "мамой" Сердючки и известным певцом 51-летия отпраздновал

Артист не устраивал громких празднований, а особенный день провел скромно в кругу близких друзей.
Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, 2 октября отпраздновал день рождения.
Артисту исполнился 51 год. В праздничный день знаменитость получал немало поздравлений от близких, коллег, друзей и поклонников. Впрочем, от громких празднований Андрей Данилко отказался. В частности, шоумен собрал в заведении своих близких друзей – коллегу Инну Белоконь, которая выступает вместе с ним на сцене в образе "мамы" Верки Сердючки. Также на празднике был Дмитрий Волканов, который ранее работал "зайчиком" в балете артиста.
В частности, день рождения они праздновали в заведении. Что интересно, даже в праздничный день Андрей Данилко не отказался от своего любимого образа – черный спортивный костюм, кепка и защитная медицинская маска, которую шоумен носит на подбородке.
"Эндрю, с днем рождения", — поздравляли Данилко с праздником Белоконь и Волканов.
Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич праздновал день рождения. Знаменитости исполнилось 40 лет. Шоумен рассекретил, как отыграл юбилей и какой сюрприз ему сделал певец Виталий Козловский.
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