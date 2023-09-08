Андрей Данилко показал, как с "мамой" Верки Сердючки поразвлекался в аэропорту Чикаго

Артисты продолжают свой тур по США.
Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, вместе со своей сценической "мамой" Инной Белоконь приехал в Чикаго.
Между своими концертами в Соединенных Штатах артисты не упускают случая прогуляться и сделать несколько фото в память. Так, Данилко показал, как вместе с Белоконь развлекался в аэропорту. Забавными фотографиями из путешествия артист поделился на странице Верки Сердючки в Instagram.
Музыканты прогулялись по зданию аэропорта по приезду в город. На одном из фото Данилко нежно приобрел "маму" Сердючки, а на другом кадре уставшие после перелета артисты присели передохнуть у информационной штанги.
И уже по традиции, Данилко и Белоконь порадовали поклонников забавными фотографиями. Актриса, глядя прямо в камеру, показала язык и знак peace.
Напомним, что на днях артисты уже успели дать концерт в Майами. Прямо со сцены Верка Сердючка под громкие аплодисменты зала пожелала Путину "сдохнуть".
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