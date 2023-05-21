Андрей Данилко показал, как с "мамой" Верки Сердючки весело развлекался в Таллине

Украинский артист Андрей Данилко, известный по своему концертному образу Верки Сердючки, вместе со своей сценической "мамой" Инной Белоконь побывали в Таллине.

Вместе со своим бэндом Данилко начал свой европейский концертный тур, где эстонская столица стала первым пунктом назначения. В перерывах между подготовкой и выступлением артисты смогли прогуляться по городу и развлечься.

Андрей Данилко и Инна Белоконь

На веселых фотографиях Данилко и Белоконь показали, как весело проводят время. В Таллине звезды успели сделать фото с местными достопримечательностями и достопримечательностями.

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Не обошлось и без шуток. Так, например, Данилко с "мамой" посетили магазин сувенирных шляп и примерили несколько забавных моделей. На одном из фото артисты позировали в головных уборах в цветах украинского флага.

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Андрей Данилко и Инна Белоконь

Кстати, во время концерта в Таллине Верка Сердючка со сцены прокомментировала инцидент со своей туфлей, случайно швырнувшей в зрителей во время выступления на "Евровидении-2023". Звезда пошутила, что теперь все знакомые зовут ее "Верка-ПВО".

Впереди артистов еще предстоит концерт в Варшаве — 22 мая, а также Вене — 24 мая.

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