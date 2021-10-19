Андрей Данилко показал, как в Стокгольме записывал новую песню для Верки Сердючки

Андрей Данилко показал, как в Стокгольме записывал новую песню для Верки Сердючки

Артист готовит музыкальную бомбу.

Украинский артист Андрей Данилко не сидит, сложа руки, а продолжает активно развивать свою карьеру.

Сейчас актер находится в Стокгольме, где успел записать новую песню для Верки Сердючки. В своем Instagram артист разместил короткий кадр из студии звукозаписи, на котором слышно фрагмент свежей композиции. Как называется трек, или любые другие подробности Данилко разглашать не стал. Понятно, что композиция будет на английском языке.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

Кроме записи песни в Стокгольме Данилко успел выпить фреша со звукорежиссером в одном из уютных заведений.

"Спасибо за музыку. Стокгольм, октябрь, 2021", — подписал фото и видео артист.

Поклонники, в свою очередь, поблагодарили кумира за то, что поделился своим творчеством и признались, что с нетерпением ждут премьеры.

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