Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Андрей Данилко показал, как во время гастролей развлекается с "мамой" Сердючки

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Андрей Данилко показал, как во время гастролей развлекается с "мамой" Сердючки

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Музыкант поделился со поклонниками новым контентом.

Украинский артист Андрей Данилко сейчас дает благотворительные концерты. У музыканта завтра, 16 ноября, запланировано выступление в Молдавии.

Поэтому певец вместе с "мамой" Верки Сердючки, с подругой Инной Билоконь, едет в Кишинев. Данилко показал, как с коллегой по сцене развлекается во время гастролей.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

По дороге в Молдову артисты останавливались на заправке, где делали множество забавных фото. В частности, Данилко и Белоконь корчили забавные гримасы с помощью бумажных стаканчиков.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

На одном из фото порадовали поклонников дружеским поцелуем.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, недавно Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе в Лондоне легендарный автомобиль музыканта Фредди Меркьюри. Артист признался, как у него оказался Rolls-Royce солистка группы Queen и не жалко ли было его продавать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
785
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация