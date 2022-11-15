Андрей Данилко показал, как во время гастролей развлекается с "мамой" Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко сейчас дает благотворительные концерты. У музыканта завтра, 16 ноября, запланировано выступление в Молдавии.

Поэтому певец вместе с "мамой" Верки Сердючки, с подругой Инной Билоконь, едет в Кишинев. Данилко показал, как с коллегой по сцене развлекается во время гастролей.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

По дороге в Молдову артисты останавливались на заправке, где делали множество забавных фото. В частности, Данилко и Белоконь корчили забавные гримасы с помощью бумажных стаканчиков.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

На одном из фото порадовали поклонников дружеским поцелуем.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, недавно Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе в Лондоне легендарный автомобиль музыканта Фредди Меркьюри. Артист признался, как у него оказался Rolls-Royce солистка группы Queen и не жалко ли было его продавать.

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