Андрей Данилко показал объятия и забавные фото с "мамой" Сердючки в Латвии

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка не так давно принял участие в фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous.

По традиции, перед выступлением Андрей Данилко вместе с близкой подругой, актрисой Инной Белоконь, играющей "маму" Сердючки устроили себе променад. На этот раз друзья гуляли по улицам Юрмалы, где проходил фестиваль.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале, в зале "Дзинтари" / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Данилко на странице в Instagram поделился милыми фото с прогулки с Инной Белоконь. На фотографиях друзья нежно обнимались, Андрей показал, как давал интервью местным СМИ.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Конечно, не обошлось и без забавных фото с "мамой" Сердючки, на которых они откровенно дурачились.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Юрмале / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, что во время выступления Верки Сердючки на фестивале Лаймы Вайкуле в зале присутствовала Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Когда Сердючка пела "Russia goodbye" – Пугачева "порвала" поклонников своей реакцией на выступление украинской звезды.

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