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Андрей Данилко показал "романтическое" фото с "мамой" Сердючки в розах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1834
Время на прочтение
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Андрей Данилко показал "романтическое" фото с "мамой" Сердючки в розах

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артист поделился позитивным кадром.

Украинский артист Андрей Данилко порадовал поклонников свежим фото со своей подругой, актрисой Инной Белоконь, играющей маму Верки Сердючки.

На странице в Instagram Данилко разместил кадр, где они изображены вместе с Белоконь где-то за границей. Друзья позируют на балконе гостиничного номера и смешно смотрят в разные стороны, нюхая розы.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / © instagram.com/v_serduchka
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Этим снимком Андрей Данилко объявил, что Верка Сердючка закончила свой большой благотворительный тур по городам Америки, Канады и Европы. Также под фотографией артист написал, что они с командой возвращаются в родную Украину:

"Наш тур завершен! Спасибо за ваше тепло и эмоции – они бесценны! Возвращаемся домой, к нашей невероятной Украине!" – прокомментировал фото Андрей Данилко.

Напомним, что после выступления в городе Лос-Анджелес Андрей Данилко попал в скандал. После концерта к артисту в гримерку вошел российский скандальный артист Рустам Солнцев. После чего поделился фото с украинской звездой у себя в Instagram. В команде Данилко прокомментировали ситуацию и расставили точки над "і".

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Дата публикации
Просмотры
1834
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