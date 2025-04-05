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Андрей Данилко показал себя 22-летнего в Донецке: продюсер Никитин отреагировал
Поклонники сравнили вид юноши с известным секс-символом.
Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, поделился архивной фотографией.
В своем Telegram-канале "Verkamania" артист опубликовал фото, на котором предстает в возрасте 22 лет. По словам Данилко, снимок был сделан во время его пребывания в Донецке. Под публикацией свой комментарий оставил продюсер и друг Андрея — Юрий Никитин. Он отметил, что именно в 1995 году и состоялась их знаковая встреча и знакомство.
"Донецк, 1995 г. Мало кто знает, но это год нашего с Андреем знакомства", - отметил Никитин.
К слову, поклонники со своей реакцией также не заставили себя ждать. Преданные фаны засыпали юного артиста комплиментами и поделились воспоминаниями.
Как молодой Ален Делон
Очень милый!
Мой родной Донецк! Помню, как на стадионе "Олимпийский" был сборный концерт, на котором должна была выступать Верка! Мне было лет шесть, и так уж мне хотелось ее увидеть! Я уговорила отца, и он договорился с охранником, чтобы нас пропустили…
Напомним, недавно бывший подопечный Андрея Данилко Дмитрий Волканов, исполнявший роль "зайчика" в его бэнде, рассекретил какую зарплату ему платил шоумен в свое время.