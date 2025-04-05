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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
625
Время на прочтение
1 мин

Андрей Данилко показал себя 22-летнего в Донецке: продюсер Никитин отреагировал

Поклонники сравнили вид юноши с известным секс-символом.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Юрий Никитин и Андрей Данилко

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, поделился архивной фотографией.

В своем Telegram-канале "Verkamania" артист опубликовал фото, на котором предстает в возрасте 22 лет. По словам Данилко, снимок был сделан во время его пребывания в Донецке. Под публикацией свой комментарий оставил продюсер и друг Андрея — Юрий Никитин. Он отметил, что именно в 1995 году и состоялась их знаковая встреча и знакомство.

"Донецк, 1995 г. Мало кто знает, но это год нашего с Андреем знакомства", - отметил Никитин.

Андрей Данилко в 22 года

Андрей Данилко в 22 года

К слову, поклонники со своей реакцией также не заставили себя ждать. Преданные фаны засыпали юного артиста комплиментами и поделились воспоминаниями.

  • Как молодой Ален Делон

  • Очень милый!

  • Мой родной Донецк! Помню, как на стадионе "Олимпийский" был сборный концерт, на котором должна была выступать Верка! Мне было лет шесть, и так уж мне хотелось ее увидеть! Я уговорила отца, и он договорился с охранником, чтобы нас пропустили…

Напомним, недавно бывший подопечный Андрея Данилко Дмитрий Волканов, исполнявший роль "зайчика" в его бэнде, рассекретил какую зарплату ему платил шоумен в свое время.

Дата публикации
Количество просмотров
625
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