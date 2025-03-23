Андрей Данилко показал себя юного с Гелей из "СВ-Шоу" и публично обратился к ней

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, показал архивные фотографии из периода "СВ-Шоу".

Артист в своем фотоблоге сделал символическую публикацию и посвятил ее своей коллеге Радмиле Щеголевой, которая запомнилась всем как молчаливая помощница Верки Сердючки Геля в "СВ-Шоу". Как оказалось, 23 марта артистка празднует день рождения. Поэтому шоумен не упустил случая и показал их снимки с начала 2000-х.

На изображениях звезд почти не узнать. Андрей и Радмила предстают без грима и сценических нарядов во время фотосессии в студии. А на другой серии уже дурачатся в привычных для себя амплуа. В свою очередь, Данилко дал понять, что все еще помнит безмятежные времена и адресовал имениннице поздравления с благодарностью.

"Радмила! Поздравляю тебя с Днем рождения! Будь счастлива! Спасибо за крутой период нашей жизни! Лю…" – восхитил шоумен.

Андрей Данилко и Радмила Щеголева / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Радмила Щеголева / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Радмила Щеголева / Фото: instagram.com/v_serduchka

В то же время Андрей Данилко опроверг слухи о конфликте с Радмилой, который якобы развернулся после завершения их сотрудничества. Поговаривали, что артистка ушла от шоумена не на очень хорошей ноте. Впрочем, в 2020 году Щеголева сама опровергла это. Она пояснила, что на самом деле ушла из "СВ-Шоу" без скандалов из-за резкого ухудшения здоровья в результате безумного гастрольного графика и желания развиваться в театре. Поэтому между Гелей и Веркой Сердючкой царит мир.

Андрей Данилко и Радмила Щеголева / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, недавно режиссер Семен Горов вспомнил первое знакомство с шоуменом Андреем Данилко и почему их общение постепенно свелось на нет.

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