Андрей Данилко после серьезной болезни рассказал о самочувствии: "Могу потерять голос навсегда"

Украинский артист Андрей Данилко, который перенес ларингит с осложнениями, рассказал о самочувствии.

В частности, музыкант тогда играл концерты в рамках европейского тура. Однако перед выступлением в Неаполе, Данилко заболел ларингитом, из-за чего у него пропал голос. Концерт музыкант срывать не хотел, поэтому врач дал ему двойную порцию лекарства. Это помогло вернуть артисту голос, впрочем, дало свои последствия. У певца случилось кровоизлияние в голосовую связку. Если подобная ситуация повторится, Данилко рискует вообще потерять голос.

Андрей Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Это, конечно, ужасно. Мне всегда очень жаль организаторов... конечно, форс-мажор такой... В Неаполе я вообще не разговаривал, пришлось уколоть двойную дозировку этого препарата, после которого я, к сожалению, вообще не мог разговаривать. Но я так больше не буду делать никогда ... только вторая неделя пошла, что я говорю, а так я вообще не говорил. Мне врач сказал: "Андрей, еще одна подобная ситуация, и ты можешь потерять голос навсегда", — рассказал певец в интервью на YouTube-канале "Голос Америки".

Сейчас Данилко заботится о здоровье. В частности, певец бережет себя и кардинально изменил образ жизни.

"Я сейчас занимаюсь собой. Я сейчас, когда выезжаю в тур... У меня вообще за этот месяц были кардинальные изменения в голове: это я делать не буду, это я есть не буду, в эту компанию я больше не пойду. То есть надо заниматься собой, ведь это стало труднее делать", — добавил Данилко.

Андрей Данилко

Тем временем у российских пропагандистов свои версии, что же происходит со здоровьем певца Андрея Данилко. Россияне распространяют фейки, что в исполнителя якобы проблемы с психикой и он вообще не может петь. Андрей Данилко с юмором отреагировал на упреки пропагандистов.

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