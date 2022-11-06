Андрей Данилко продал за рекордную сумму легендарное авто Фредди Меркьюри

Уже известно, на что будут потрачены деньги.

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко вчера, 5 ноября, продал легендарный Rolls-Royce, принадлежавший Фредди Меркьюри.

Авто удалось продать за немалую сумму. В целом новый владелец легендарного Rolls-Royce отдал 250 000 фунтов, а это 11 миллионов гривен. Между тем, стартовая цена лота была в размере от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов.

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"Машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов или 284 500 долларов, или 11 миллионов гривен. Невероятная сумма, очень щедрый донейшн, существенная поддержка для нашей клиники и существенный вклад в веру в светлых людей", — говорится в посте клиники, куда музыкант передал деньги.

Все деньги Андрей Данилко перевел на помощь украинцам, пострадавшим от развязанной Россией войны. В частности, на средства с продажи авто построят центр реабилитации и протезирования для детей и взрослых.

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