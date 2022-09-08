Андрей Данилко прокомментировал поведение Аллы Пугачевой и молчание Лорак и Королевой

Андрей Данилко, который с начала полномасштабного вторжения России остается в Украине, прокомментировал тот факт, что украинские артистки, живущие и работающие в России, как Ани Лорак и Наташа Королева, молчат о войне.

В программе "И грянул Грэм" Данилко отметил, что не осуждает этих артисток, однако понять по-человечески их не может:

"Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю – это страх, они там живут. Наташа Королева – я понимаю почему… Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но я это понять не могу", — сказал Данилко.

Андрей Данилко и Ани Лорак

В то же время, он прокомментировал и красноречивое молчание российской примадонны Аллы Пугачевой, которая ни разу не высказалась о войне России против Украины. Однако звезда всеми другими способами дает понять, что выступает против российского вторжения в нашу страну. Более того, от семьи очень активно выступает муж Пугачевой Максим Галкин, который активно осуждает действия российской власти и откровенно говорит о вторжении России в Украину:

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется Артур Гаспарян, она так красноречиво молчит, — все понятно. Я ее очень уважаю и когда я бывал в трудных ситуациях... Есть вещи, я ей очень благодарен... Я ее об этом не просил, когда она за меня заступалась на "Евровидении". Пригласила меня, когда я был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" мы выступали, их там всех парализовало", – сказал Данилко.

Андрей Данилко и Алла Пугачева

Напомним, что на праздничном концерте к Дню независимости Украины Верка Сердючка вместе с мамой выступила в киевском метро на станции "Майдан Незалежности". Тогда же советник офиса президента Алексей Арестович откровенно поухаживал за матерью Сердючки.

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