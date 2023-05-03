Андрей Данилко провел экскурсию по своей квартире в доме со звездой на Крещатике

Украинский артист, автор Верки Сердючки Андрей Данилко принял участие в фотопроекте художника Мушенга Цироняна.

Этот проект посвящен людям, которые с началом полномасштабного вторжения россии в Украину приняли решение остаться дома и быть полезными здесь.

"Киев в период войны на время опустел. Это хорошо помнят те, кто решил для себя остаться дома. В каждом киевском доме были жильцы, которые будто охраняли свой дом для тех, кто вынужден был уехать", — рассказал в Instagram Циронян.

О Данилко фотограф говорит, что он один из оставшихся на страже своего дома. Тем более что дом, в котором живет артист, легендарный. Это здание со звездой на Крещатике в центре Киева:

"Андрей живет в самом сердце Киева, в доме со звездой на крыше. Эта звезда символизирует сценический образ Андрея и уже давно не ассоциируется с советским периодом. Потому что Верка Сердючка декоммунизировала ту "советскую звезду" – отметил Циронян.

Андрей Данилко и Мушенг Циронян / Фото: instagram.com/tsyronian

Для фотопроекта художника Данилко открыл дверь своей квартиры и показал, как он живет. На снимках, сделанных Цироняном, Данилко изображен у себя дома с подругой, "мамой" Верки Сердючки Инной Белоконь. Также артист снялся в бомбоубежище вместе с консьержем Кузьмичем, который тоже остался в этом доме:

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/tsyronian

"В этом же доме, в конце февраля 2022 года, кроме Андрея Данилко еще остался на бессрочную смену консьерж Кузьмич. Остаться дома означало держать связь и следить за текущей ситуацией в Киеве: не из Интернета, а из собственного дома; не из перепискок, а живого общения с горожанами. Война на многое повлияла. Теперь мы стали дружественны с теми, чьих имен раньше даже не знали. Кузьмича с Андреем познакомила война. Это время сплотило людей и разорвало любые границы. Нас объединила трагедия собственной страны: не важно звезда ты или водитель общественного транспорта. Главное, что мы знаем, как сильно любим свой город, страну, жизнь. И все сделаем вместе для нашей Победы", — рассказал фотограф.

Андрей Данилко и консьерж Кузьмич / Фото: instagram.com/tsyronian

Также Мушенг Циронян анонсировал грядущий выход его книги A Life That Never Stopped, в которую вошли снимки, сделанные дома у Андрея Данилко, и расскажет истории, связанные с войной.

Андрей Данилко и Мушенг Циронян / Фото: instagram.com/tsyronian

Андрей Данилко на крыше своего дома / Фото: instagram.com/tsyronian

Напомним, ранее по своему загородному дому провела экскурсию певица Анастасия Приходько. Артистка показала, где живет с мужем и тремя детьми.

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