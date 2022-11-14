Андрей Данилко рассекретил, почему покупал авто Фредди Меркьюри и как решился его продать

Артист также признался, что раньше планировал сделать с автомобилем.

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко много лет тому назад приобрел Rolls-Royce легендарного музыканта Фредди Меркьюри.

Певец купил авто на аукционе в Великобритании. Музыкант хотел его подарить музею Фредди Меркьюри от Украины. Но, как оказалось, заведения такого нет, поэтому автомобиль просто простоял на стоянке.

"Мы хотели приобрести эту машину для фанатов "Евровидения", которые любят Queen, и подарить от Украины для музея Фредди Меркьюри в Лондоне... Но по музею была ложь, его не оказалось... Я был разочарован и не знал, что делать. Это требует обслуживания. Стоянка стоит огромных денег, где машина и простояла почти 15 лет", — рассказал музыкант "Фактам".

Также артист рассказал, что была идея привезти автомобиль в Украину. Rolls-Royce в фойе Дворца Украины. Планировалось организовать уникальную выставку. Впрочем, идею не удалось претворить в жизнь.

"Чтобы это была как выставка. Современный музей, в котором были бы вещи каких-то известных людей или тех, кто там выступал. Но это было сложно. У авто другой руль и его воспринимают не как раритет, а как транспортное средство", — поделился Данилко. .

Авто музыканту было продавать не жаль, а тем более для помощи Украине. В частности, и родные Фредди Меркьюри были не против того, чтобы Данилко продал его.

"Он (племянник Фредди Меркьюри – ред.) звонил, чтобы узнать историю этой машины и что с ней сейчас. Думаю, что аукциону и всей этой сумме Фредди был бы рад. А именно потому, что эта машина принесла кому-то помощь", – подчеркнул исполнитель.

Авто Фредди Меркьюри ушло с аукциона: Андрей Данилко рассказал, на что потратит деньги

Напомним, Андрей Данилко несколько дней назад продал легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Новым владельцем стал тоже украинец, а средства от продажи авто пойдут на строительство центра реабилитации и протезирования для пострадавших от вражеских действий оккупантов.

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