Андрей Данилко рассекретил своих фаворитов нацотбора и кому из участников дал собственные контакты

Один из членов жюри Нацотбора на "Евровидении-2024" Андрей Данилко признался, кому из финалистов конкурса он лично поставил самые высокие баллы во время голосования.

Так, по правилам конкурса, кроме народного голосования, баллы между конкурсантами распределяет и жюри. В частности, Андрей Данилко рассказал, кто в его личном списке занял первые три места. Так, на третьем у шоумена оказалась группа "Ziferblat", на втором – MELOVIN. А вот самый высокий балл от звезды получил дуэт alyona alyona & Jerry Heil, которые и победили.

Впрочем, по словам Андрея, впервые за всю историю судейства в нацотборе ему понравились все участники.

"Мне понравились все исполнители. Впервые, когда смотрел интервью всех участников, я не переключал. Интересно было услышать новое поколение, как они говорят, и слышать, какой у них хороший украинский язык. Они все оказались очень легкими и не закомплексованными. Я вспоминаю себя в 20 лет, когда имел комплекс на комплексе. А это поколение – наоборот. Никто из них не выступал на "два" или "три". Все на "пять" и все хорошо", - признался знаменитость в интервью Telegraf.

Андрей Данилко

Как рассказал шоумен, многих финалистов он утешал, потому что понимал стрессовость обстоятельств. Более того, некоторым из них артист дал личный номер телефона, чтобы обращаться по творческим вопросам.

"Вокруг все такие критики и эксперты, которые знают, какие нужны песни и голоса. И все это подается через негатив. Я вижу и понимаю, какое количество негатива и хейта им (участникам - прим. ред.) приходится переживать - это очень сложно. Вот группу "Nazva" все хейтят и критикуют. А я им сказал: "Вообще никого не слушайте". Еще ко мне обратился Yaktak. У него очень большая фан-база, и он очень приятный человек. Я дал ему свой телефон, с удовольствием помогу ему советом", – поделился артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, зачем он надел ушки Минни Маус в финале нацотбора.

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