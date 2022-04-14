Андрей Данилко рассказал, где находится и чем занимается мама Верки Сердючки во время войны

Андрей Данилко рассказал, где находится и чем занимается мама Верки Сердючки во время войны

Инна Белоконь осталась в Украине.

Украинский артист и автор Верки Сердючки Андрей Данилко рассказал, где находится и чем занимается "мама" Сердючки.

По словам Данилко, его близкая подруга, актриса Инна Белоконь осталась в Украине и находится в Полтаве. Там Белоконь активно занимается волонтерской деятельностью.

Верка Сердючка с мамой / instagram.com/v_serduchka

"Инна находится в Полтаве. Мы постоянно на телефоне, созваниваемся. Она к себе в дом взяла из Харькова беженцев и на квартиру взяла беженцев. Они там постоянно какие-то пироги пекут, постоянно посылает мне фото. Я как не позвоню, она постоянно занята. У меня эфир, а она пироги печет", — сказал артист.

Инна Белоконь / instagram.com/v_serduchka

Отметим, что и сам Данилко с первого дня полномасштабной войны России против Украины ведет активную информационную войну и информирует как можно больше людей о зверствах российских оккупантов, которые они совершают с украинцами. Кроме того, артист финансово помогает армии, однако акцентировать на этом внимание не захотел:

"Это как-то неудобно, неудобно об этом говорить. Наверное, другие могут снимать себя в супермаркете, покупая салфетки. Для меня это очень неудобно. Те вещи, которые мы делаем, если это помогает, то мне достаточно SMS от тех людей, которые написали : "Михайлович, спасибо". Я доволен", — сказал Данилко.

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