Андрей Данилко рассказал, как ходил к бабке, потому что его сглазил умерший отец

Украинский артист, автор Верки Сердючки Андрей Данилко откровенно признался, что в свое время ему пришлось обратиться к бабке.

Звезда, выставивший легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Сотби, поделился, что в подростковом возрасте очень заикался, из-за чего был не слишком говорлив, потому что стеснялся. Тогда ему посоветовали обратиться за помощью к местной бабке в Полтаве, откуда родом Данилко.

Андрей Данилко в детстве

Андрей Данилко в школе

"Я же заикался очень сильно, поэтому почти не разговаривал, потому что я стеснялся. Меня даже лечила бабка. Я не верил в это. Она меня выкатывала яйцом. Нам посоветовали. Я со своей подругой пошел в Полтаве. Мне было лет 15. Я представлял, что это какая-то бабка-колдунья, нет. Открыла дверь словно учительница младших классов, взрослая, средних лет. Она там какой-то свой ритуал, выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, что она имела в виду: "У тебя испуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это отец", — откровенно признался Данилко в интервью Екатерине Гордеевой.

Андрей Данилко

Как ранее рассказывал Андрей Данилко, его отец был абьюзером. Артист признался, что мужчина пил и позволял себе бить его маму. Знаменитость рассказал, что ему в детстве приходилось часто звонить в полицию из-за "ночных концертов", которые устраивал его отец дома.

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