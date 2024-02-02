Андрей Данилко рассказал о мести россиян, повлиявшей на его жизнь

Украинский артист, автор Верки Сердючки Андрей Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ.

Говорили, что такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году. И тогда Данилко со сцены высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали якобы "разжигание межнациональной розни". Во-первых, выступал артист не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие. Во-вторых, официальная причина пожизненного запрета на его пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки

Сам Данилко отметил, что до недавних пор он даже не знал о том, что находится в "черном списке" в Эмиратах. Впрочем, уверен Данилко, здесь не обошлось без влияния российских властей:

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", — прокомментировал Андрей Данилко.

Артист добавил, что он не расстраивается из-за этого запрета и готовится и дальше собирать полные залы по всему миру, поддерживать Украину и высмеивать российских пропагандистов.

Андрей Данилко

Напомним, что кроме Андрея Данилко в ОАЭ пожизненно запретили въезд и российскому юмористу Максиму Галкину, активно поддерживающему Украину и выступающему против российских властей.

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