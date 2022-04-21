Андрей Данилко "расстроился" из-за запрета въезда в Россию: "На похоронах Путина не смогу быть"

Знаменитость добавил, что у него есть еще шанс в 98 лет пройтись по Красной площади.

Украинский артист и автор Верки Сердючки Андрей Данилко, также оказавшийся в российском "черном списке", прокомментировал запрет на въезд в РФ в течение 50 лет.

В интервью The Insider звезда признался, что единственная причина, почему он расстроился, потому что теперь не сможет посетить похороны Владимира Путина.

"Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть", – заявил он.

Знаменитость также добавил, что еще у него есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади. Кстати, тогда ему будет 98.

"Мне звонят и говорят, что запрет на 50 лет… Я начинаю считать и смотрю, что все там моложе… И думаю, я что в списке самый старший? Потом увидел фамилию врача Комаровского. Я так подсчитал, что у меня есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", — добавил Данилко.

Напомним, в Сети появился полный список украинских артистов, журналистов и блоггеров, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года. В частности, в ближайшие 50 лет в Россию не смогут попасть Дмитрий Монатик, Макс Барских, Светлана Лобода, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Потап, Иван Дорн, Святослав Вакарчук, Настя Каменских, Алина Паш и многие другие.

Читайте также: