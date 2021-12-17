Андрей Данилко растрогал фанов детским фото, где ему всего годик: "Котик сладкий"

Артист вспомнил свое детство.

Украинский певец и композитор Андрей Данилко поделился со своими поклонниками в фотоблоге фотографией из своего детства, говорится в "Сніданку з 1+1".

Фотография была сделана в Полтаве в 1974 году. Тогда Данилко был всего годик. Артист изображен на фоне ковра, а в руках держит игрушку "рыбку на колесах".

"Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974", — коротко подписал кадр Андрей.

Андрей Данилко в детстве / instagram.com/v_serduchka

Такая архивная фотография не оставила фолловеров равнодушными. Пользователи начали делиться и своими воспоминаниями, а кто-то просто не удержался от комплиментов маленькой будущей звезде: "У меня была такая же рыбка!", "Классный ковер!", "Золотая рыбка исполнила все желания!", "Это знак! Рыба в руках ребенка – к большим деньгам", "какой котик сладкий", "ведь никто и подумать не мог, что этот прекрасный малыш – будущая звезда".

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