Андрей Данилко с "мамой" Верки Сердючки вместе показались в поле подсолнечника

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, показался со своей сценической мамой Инной Белоконь.

В своих социальных сетях звезды поделилась солнечными фотографиями вместе. Данилко и Белоконь позировали в поле подсолнечников, а компанию артистам составил пушистая "подружка" — шпиц по имени Галя.

"Инна, Галя, Андрей. Фото в подсолнечниках", — подписал фото Данилко на странице Верки Сердючки в Instagram.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Как всегда, артист не изменил своему привычному образу и надел черную спортивную кофту, кепку и уже знакомый аксессуар, оставшийся с ним со времен коронавируса — черную защитную маску. Инна также была одета под стать коллеги – она позировала среди цветов в черном платье оверсайз.

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