Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Андрей Данилко с "мамой" Верки Сердючки вместе показались в поле подсолнечника

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1408
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Андрей Данилко с "мамой" Верки Сердючки вместе показались в поле подсолнечника

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Артисты порадовали фанов новыми фото.

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, показался со своей сценической мамой Инной Белоконь.

В своих социальных сетях звезды поделилась солнечными фотографиями вместе. Данилко и Белоконь позировали в поле подсолнечников, а компанию артистам составил пушистая "подружка" — шпиц по имени Галя.

"Инна, Галя, Андрей. Фото в подсолнечниках", — подписал фото Данилко на странице Верки Сердючки в Instagram.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Как всегда, артист не изменил своему привычному образу и надел черную спортивную кофту, кепку и уже знакомый аксессуар, оставшийся с ним со времен коронавируса — черную защитную маску. Инна также была одета под стать коллеги – она позировала среди цветов в черном платье оверсайз.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1408
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация