Андрей Данилко шлепнул Настю Каменских по ягодицам в эфире шоу

Певица очень удивилась.

Известную украинскую певицу Настю Каменских шлепнул по ягодицам певец и композитор Андрей Данилко.

Во время выпуска одного из развлекательных шоу артистка пригласила своего коллегу исполнить медленный танец. Впрочем, Данилко сказал, что его нужно не так танцевать. После этого певец обнял артистку за ягодицы и стал исполнять медленный танец.

Андрей Данилко шлепнул Каменских по ягодицам / скриншот с видео

"А сейчас уже мне стыдно", — прокомментировала удивленная Настя.

Какое-то время звезда танцевала с Данилком, пытаясь убрать его руки со своих ягодиц. Впрочем, исполнительница решила убежать от него. Однако певец шел позади Насти и хлопал ее по ягодицам.

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