Андрей Данилко удивил отношением Николая Мозгового к Сердючке: "Успех никому не прощают"

Андрей Данилко, Николай Мозговой

Артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, поделился интересными воспоминаниями о Николае Мозговом и об их общении.



На выходных в Киеве прошел грандиозный концерт памяти известного композитора и поэта Николая Мозгового. Напомним, он ушел из жизни 15 лет назад в результате внезапной остановки сердца. Талантливому автору было всего 62 года.



В четырех часовом концерте принимали участие десятки артистов. Одним из самых ожидаемых номеров было выступление VERKA SERDUCHKA, которая исполнила легендарный хит "Край, мій рідний край".

Верка Сердючка выступила в концерте памяти Николая Мозгового

Уже за кулисами народный артист Андрей Данилко поделился с ТСН.ua интересными воспоминаниями о Николае Петровиче. В частности, он вспомнил, как впервые увидел интервью Мозгового Дмитрию Гордону, в котором он упоминал в том числе Верку Сердючку.



"Он действительно ко мне хорошо относился. И я это чувствовал. Недавно пересматривал его интервью, где он среди других артистов обо мне вспоминал. И был потрясен некоторыми его словами. Как он меня чувствовал, хотя мы и не были близко знакомы. Кстати, он был среди немногих, кто к Сердючке относился не как к фриковому персонажу, а действительно как к личности, у которой тоже есть чувства", - рассказал Андрей Данилко в разговоре с ТСН.ua.

Андрей Данилко в молодости

По словам артиста, на тот момент он переживал сложный период в жизни, и поддержка уже легендарного к тому моменту Мозгового стала для него ощутимой, хоть и неожиданной.



"Сердючку тогда буквально разрывали по концертам, я почти не спал, в личной жизни тоже были свои нюансы. И Николай Петрович это как-то почувствовал, даже не знаю как. И это при том, что он тогда в опале был после скандального интервью в "Бульваре". Помните, когда он резко "проехался" по многим. Кажется, он тогда "наехал" на всех, кроме меня. Опять же почему так, не знаю", - признается Данилко.

Вспоминает артист и участие Николая Петровича в популярном в 90-х проекте "СВ-шоу". Оказывается, Данилко долго не помнил об этом эпизоде в своей творческой биографии. И только когда увидел общие фотографии с Мозговым, вспомнил этот момент.

Кадр из "СВ-шоу" - Николай Мозговой и Верка Сердючка / © скрин с видео

"Вы не поверите, это очень интересно, но я действительно длительное время не помнил, что он у нас снимался. Я вам честно говорю. Первые программы и гостей, а их мы снимали по четыре в день, вообще не зафиксировал в своей памяти. И вот мне присылают наше с ним фото, и я понимаю, что он был у нас на "СВ-шоу". Я ему даже пел что-то, а он так с пониманием и внимательно на меня смотрел, слушал. На тот момент же большинство народных артистов, звезд того времени меня вообще не воспринимали, постоянно ругали, что я делаю черт знает что, что в таких костюмах нельзя выступать. И вот Мозговой – чуть ли не из первых понял, что такая популярность не может быть на пустом месте, людей же не проведешь. А успех никому не прощают и таких людей пытаются постоянно уничтожить", - откровенно рассказал Данилко.

