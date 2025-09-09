- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 3 мин
Андрей Данилко удивил отношением Николая Мозгового к Сердючке: "Успех никому не прощают"
В эксклюзивном комментарии ТСН.ua народный артист припомнил встречу с легендарным композитором.
Артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, поделился интересными воспоминаниями о Николае Мозговом и об их общении.
На выходных в Киеве прошел грандиозный концерт памяти известного композитора и поэта Николая Мозгового. Напомним, он ушел из жизни 15 лет назад в результате внезапной остановки сердца. Талантливому автору было всего 62 года.
В четырех часовом концерте принимали участие десятки артистов. Одним из самых ожидаемых номеров было выступление VERKA SERDUCHKA, которая исполнила легендарный хит "Край, мій рідний край".
Уже за кулисами народный артист Андрей Данилко поделился с ТСН.ua интересными воспоминаниями о Николае Петровиче. В частности, он вспомнил, как впервые увидел интервью Мозгового Дмитрию Гордону, в котором он упоминал в том числе Верку Сердючку.
"Он действительно ко мне хорошо относился. И я это чувствовал. Недавно пересматривал его интервью, где он среди других артистов обо мне вспоминал. И был потрясен некоторыми его словами. Как он меня чувствовал, хотя мы и не были близко знакомы. Кстати, он был среди немногих, кто к Сердючке относился не как к фриковому персонажу, а действительно как к личности, у которой тоже есть чувства", - рассказал Андрей Данилко в разговоре с ТСН.ua.
По словам артиста, на тот момент он переживал сложный период в жизни, и поддержка уже легендарного к тому моменту Мозгового стала для него ощутимой, хоть и неожиданной.
"Сердючку тогда буквально разрывали по концертам, я почти не спал, в личной жизни тоже были свои нюансы. И Николай Петрович это как-то почувствовал, даже не знаю как. И это при том, что он тогда в опале был после скандального интервью в "Бульваре". Помните, когда он резко "проехался" по многим. Кажется, он тогда "наехал" на всех, кроме меня. Опять же почему так, не знаю", - признается Данилко.
Вспоминает артист и участие Николая Петровича в популярном в 90-х проекте "СВ-шоу". Оказывается, Данилко долго не помнил об этом эпизоде в своей творческой биографии. И только когда увидел общие фотографии с Мозговым, вспомнил этот момент.
"Вы не поверите, это очень интересно, но я действительно длительное время не помнил, что он у нас снимался. Я вам честно говорю. Первые программы и гостей, а их мы снимали по четыре в день, вообще не зафиксировал в своей памяти. И вот мне присылают наше с ним фото, и я понимаю, что он был у нас на "СВ-шоу". Я ему даже пел что-то, а он так с пониманием и внимательно на меня смотрел, слушал. На тот момент же большинство народных артистов, звезд того времени меня вообще не воспринимали, постоянно ругали, что я делаю черт знает что, что в таких костюмах нельзя выступать. И вот Мозговой – чуть ли не из первых понял, что такая популярность не может быть на пустом месте, людей же не проведешь. А успех никому не прощают и таких людей пытаются постоянно уничтожить", - откровенно рассказал Данилко.
Напомним, ранее легендарный хореограф Мирослав Вантух рассказывал о номере для Верки Сердючки в концерте, посвященном Юрию Рыбчинскому.