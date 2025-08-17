Андрей Данилко удивил причиной, почему не сложилась его личная жизнь: "Было проклятие"

Андрей Данилко

Реклама

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, удивил, почему у него не складывается личная жизнь.

Артисту сейчас 51 год. У исполнителя нет ни жены, ни детей. Андрей Данилко признается, что на это есть причина, по крайней мере, именно так ему рассказывали еще в детстве. По словам певца, все дело в родовом проклятии, которое наложила его прабабушка.

"У меня не получилось какая-то личная жизнь. И мне когда-то сказали, вот я запомнил это в детстве, что было проклятие", - говорит певец на YouTube-канале "Грэмотвод".

Реклама

Андрей Данилко вспоминает семейные рассказы, что якобы его бабушка, которая была состоятельной, влюбилась в простого мужчину. Прабабушка была против брака. Когда ее не послушались, она прокляла молодоженов. По словам шоумена, у нескольких поколений его семьи не складывается личная жизнь, и он не стал исключением.

Андрей Данилко

"Что вот моя бабушка, а она в те времена была обеспеченной, влюбилась в бедного. И вот моя прабабушка, по рассказам, прокляла этот брак и что несколько поколений не будут счастливы в семейной жизни и в личной жизни. Я думаю: с какого? Почему так придумано? Почему я за это должен отвечать? Она прокляла их брак и у них брак этот распался. Почему я за это отвечаю? За то, чего я не делал", - добавил артист.

Отметим, что не стоит верить проклятиям, ведь это не подтверждено наукой. Это лишь вероятность событий, создателем которых может стать любой человек.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер раскрыла подробности личной жизни. Артистка призналась, удалось ли ей встретить любимого человека после развода.