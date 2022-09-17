Андрей Данилко в синих носках и сланцах показал, как похудел на 14 килограмм

Андрей Данилко, автор Верки Сердючки, недавно признавался, что организовал себе режим, как в лагере, чтобы следить за своим здоровьем.

График помог артисту чувствовать себя лучше, да еще и похудеть на 14 килограмм. А на днях Андрей Данилко вместе с "мамой" Сердючки Инной Белоконь отправился в Латвию, где даст благотворительный концерт.

Андрей Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

Своими свежими фотографиями звезда поделился на странице в Instagram. На кадрах Андрей изображен в одежде любимого черного цвета и в голубых носках и сланцах. Наряд артиста подчеркнул его похудевшую фигуру. "Похудел, сейчас выглядит как студент", — оставляют фанаты восторженные комментарии под постом кумира.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Впрочем, большинство фанов Данилко оценили его носки: "Надо было один желтый носок одеть", "Небо под цвет носков! Все подобрано до мелочей", "Эти тапули с носками – это что-то", "Носки под цвет неба, как вы так угадали", "Носки и сланцы – это уже половина концерта".

Напомним, ранее Андрей Данилко прокомментировал поведение Аллы Пугачевой и молчание Ани Лорак и Наташи Королевой.

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