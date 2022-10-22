Андрей Данилко в Варшаве вышел на сцену не в образе Верки Сердючки и спел Russia goodbye

Благотворительный тур Верки Сердючки по городам Польши завершился 21 октября феерическим концертом в Варшаве.

Артистка также успела выступить в Кракове и Гданьске. Сердючка организовала этот тур в благодарность Польше, которая стала временным прибежищем для сотен тысяч убежавших от российских бомб украинцев. Часть средств, вырученных от продажи билетов, Сердючка передаст на потребности пострадавших от войны в Украине и нужды ВСУ.

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Отметим, что концерт Сердючки в Варшаве открывала певица ROXOLANA. Минувшим вечером со сцены прозвучали топовые хиты Сердючки, которые знают не только украинцы, но и поляки. Всем залом зрители подпевали Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".

Вишенкой на торте стала финальная песня Dancing Lasha Tumbai. Ее Сердючка вместе с бэндом исполнила без сценических костюмов. Перед собравшимися в зале Андрей Данилко появился в своем casual наряде – черных свитшоте и брюках, а также кепке и маске на подбородке. В финале концерта на сцене к Данилко и ROXOLANA присоединилась и певица Джамала, которая пришла просто насладиться концертом коллеги. И все вместе пели обновленную версию Dancing Lasha Tumbai – с припевом Russia Goodbye.

Верка Сердючка и Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что впервые Андрей Данилко вышел на сцену не в образе Верки Сердючки во время концерта в Риге месяц назад.

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