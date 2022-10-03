Андрей Данилко в вышиванке и с гитарой отметил день рождения в патриотическом стиле

Артист и автор Верки Сердючки Андрей Данилко 2 октября отпраздновал свой 49-й день рождения.
На странице Верки Сердючки в Instagram Андрей Данилко поделился фотографиями с праздника. Артист решил провести вечеринку в патриотическом стиле, поэтому именинник и гости были в вышиванках.
Данилко выбрал стильную рубашку синего цвета с белой вышивкой, а также не забыл свои любимые аксессуары — черную медицинскую маску и бейсболку, правда, на этот раз она была не черная, а желтая и синей надписью "UA".
Сценическая "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь для празднования дня рождения друга также выбрала красивое вышитое платье желтого цвета. А вот остальные друзья Данилко надели сине-желтые футболки с украинскими аксессуарами.
Вместе с компанией Данилко весело проводил время и даже взял в руки гитару.
Напомним, ранее сайт TSN.ua показал, как изменялся образ Верки Сердючки на протяжении всей карьеры артиста на сцене.
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