Андрей Данилко в вышиванке и с гитарой отметил день рождения в патриотическом стиле

На странице Верки Сердючки в Instagram Андрей Данилко поделился фотографиями с праздника. Артист решил провести вечеринку в патриотическом стиле, поэтому именинник и гости были в вышиванках.

Данилко выбрал стильную рубашку синего цвета с белой вышивкой, а также не забыл свои любимые аксессуары — черную медицинскую маску и бейсболку, правда, на этот раз она была не черная, а желтая и синей надписью "UA".

Фото: instagram.com/v_serduchka

Сценическая "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь для празднования дня рождения друга также выбрала красивое вышитое платье желтого цвета. А вот остальные друзья Данилко надели сине-желтые футболки с украинскими аксессуарами.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Вместе с компанией Данилко весело проводил время и даже взял в руки гитару.

Напомним, ранее сайт TSN.ua показал, как изменялся образ Верки Сердючки на протяжении всей карьеры артиста на сцене.

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