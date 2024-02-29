Андрей Данилко восхитил детским фото с челкой и очаровательной улыбкой

Исполнителя засыпали комплиментами.
На украинского артиста, автора Верки Сердючки Андря Данилко нахлынули воспоминания, и он показал, как выглядел в детстве.
В своем Instagram артист опубликовал архивный черно-белый снимок, на котором он предстает еще совсем маленьким. Будущий певец позировал перед камерой в белой рубашке. В частности, маленький Андрей Данилко, у которого тогда была челка, демонстрировал волшебнику улыбку.
Исполнитель не стал указывать, когда именно была сделана фотография. Вместо этого он предложил поклонникам угадать год.
"А угадает кто-то год?" – коротко подписал архивный снимок Андрей Данилко.
В комментариях шоумена просто засыпали комплиментами. Пользователи отметили, что Андрей Данилко в детстве был очень красивым, а его улыбка просто завораживает.
- Какая булочка с корицей! И не важно, какой год, если сейчас все тот же взгляд!
- Просто ангел! Когда смотришь на такое милое фото, то невольно улыбаешься этому мальчику!
- Благодарю вас за фото! Какие приятные эмоции! Сразу улыбка на лице от созерцания!
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала, как выглядела в детстве. Также знаменитость поделилась кадрами из своего выпускного в Крыму.
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