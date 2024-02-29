Андрей Данилко восхитил детским фото с челкой и очаровательной улыбкой

На украинского артиста, автора Верки Сердючки Андря Данилко нахлынули воспоминания, и он показал, как выглядел в детстве.

В своем Instagram артист опубликовал архивный черно-белый снимок, на котором он предстает еще совсем маленьким. Будущий певец позировал перед камерой в белой рубашке. В частности, маленький Андрей Данилко, у которого тогда была челка, демонстрировал волшебнику улыбку.

Исполнитель не стал указывать, когда именно была сделана фотография. Вместо этого он предложил поклонникам угадать год.

"А угадает кто-то год?" – коротко подписал архивный снимок Андрей Данилко.

Андрей Данилко в детстве / Фото: instagram.com/v_serduchka

В комментариях шоумена просто засыпали комплиментами. Пользователи отметили, что Андрей Данилко в детстве был очень красивым, а его улыбка просто завораживает.

Какая булочка с корицей! И не важно, какой год, если сейчас все тот же взгляд!

Просто ангел! Когда смотришь на такое милое фото, то невольно улыбаешься этому мальчику!

Благодарю вас за фото! Какие приятные эмоции! Сразу улыбка на лице от созерцания!

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала, как выглядела в детстве. Также знаменитость поделилась кадрами из своего выпускного в Крыму.

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