Андрей Данилко впервые отреагировал на скандал с его номером на "Евровидении-2026"

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал скандал с его номером на "Евровидении-2026".

Артист выступал в финале международного песенного конкурса. VERKA SERDUCHKА присоединилась к попурри и исполнила фрагменты двух песен — Puppet On The String от Сэнди Шоу и Volare от Доменико Модуньо. Но последний номер, где тысячи людей в унисон пели вместе с исполнительницей, вырезали из ролика на официальном канале «Евровидения». И это очень сильно удивило еврофанатов и вызвало шквал возмущения, поскольку они называют этот момент одним из самых ценных.

«Спасибо еврофанам за такую искреннюю реакцию и поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами. Понимаю, что организаторы не хотели нас обидеть, у них есть свое видение, свои условия. Но я не понимаю, зачем приглашать, как говорят, „икону „Евровидения“, и ее не показывать…», — говорит шоумен.

Как оказалось, фрагмент с исполнением Volare вырезали из-за отсутствия разрешения правообладателей песни. Андрей Данилко говорит, что никак уже не может повлиять на эту досадную ситуацию. Однако для шоумена это стало уроком — заранее обсуждать все детали и об авторских правах, и об исполнении, и о раскадровке номера.

«Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, стоит договариваться обо всех деталях „на берегу“: авторские права, исполнение и даже согласовывать раскадровку номера, чтобы понимать, как это все будет выглядеть. Но если перефразировать известный мем „Батя, я стараюсь!“, могу сказать так: „Люди, мы старались…“», — делится артист.

В этой истории есть и положительный момент: Андрей Данилко решил связаться с правообладателями песни Volare и договориться с ними о записи кавера в исполнении Верки Сердючки.

«Я с огромным удовольствием записал бы полную версию Volare и, если повезет, подарил бы этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное — когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и испытывают теплую ностальгию. А потом возвращаются домой с простым ощущением: „Мы были на концерте Сердючки, и мы были счастливы“», — добавляет артист.

Напомним, финал «Евровидения-2026» состоялся 16 мая. Представительница Украины заняла там девятое место. Недавно продюсер Михаил Ясинский назвал главный недостаток конкурсного номера певицы LELÉKA.

