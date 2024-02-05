Андрей Данилко впервые прокомментировал свой образ с ушками Минни Мауса на финале нацотбора

Один из членов жюри Нацотбора на "Евровидении-2024" Андрей Данилко прокомментировал свое появление в судейском кресле в необычном виде.

В этом году шоумен судил финалистов нацотбора в привычном черном костюме и кепке. Впрочем, зрители обратили внимание на еще несколько интересных элементов его образа. В частности, обруч на голове в виде ушек Минни Маус с розовым бантиком. Артист объяснил, что сделал это для изменения отношения к нему. Ему захотелось разрушить миф, что он слишком серьезный и сделать атмосферу судейства финалистов более комфортной.

Андрей Данилко в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

"Ко мне какое-то странное отношение. То ли участники меня боятся, то ли еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-то серьезность. Чтобы все это прошло легче. И это отразилось на моих печальных комментариях. Некоторые вещи мне даже не хотелось говорить. Для меня эта форма судейства устарела – больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить. Я ведь вообще не скандальный человек. Если я это делаю, то меня поставили в такие обстоятельства", - рассказал в интервью Telegraf звезда.

Андрей Данилко в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

К тому же уже долгое время Данилко носит на подбородке черную маску. Он признался, что готов был и избавиться от нее, однако раньше дал обещание сделать это после победы.

"Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что эта война затянется. Казалось, что все будет гораздо быстрее, но вышло как вышло. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски", - добавил Андрей.

Кстати, Андрей Данилко прямо во время прямого эфира шоу результатов нацотбора признался, почему он сидел с пластырем на щеке.

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