Андрей Данилко впервые прокомментировал выступление победителей нацотбора группы Ziferblat

Наиболее известная представительница Украины на "Евровидении", VERKA SERDUCHKA, а точнее артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, впервые прокомментировал нынешний нацотбор на "Евровидение-2025".

Так, в Киеве отгремел нацотбор на "Евровидение-2025", где путем голосования был определен победитель. Им стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Именно они будут представлять нашу страну на международном конкурсе в Швейцарии.

Андрей Данилко / Фото: личный архив

Редакция ТСН.ua не могла не поинтересоваться у Андрея Михайловича, смотрел ли он нацотбор этого года, и как ему песня и номер победителя. Наш телефонный звонок, судя по всему, разбудил артиста, потому что его голос был достаточно сонным. Но Андрей Данилко ответил сразу, и в своем комментарии был достаточно сдержан. На вопрос, как ему в целом выступления конкурсантов, номер группы Ziferblat, комментирование жюри и работа Тины Кароль в роли музыкального продюсера, Данилко лаконично ответил: "Мощно".

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Напомним, другие украинские звезды также прокомментировали результаты нацотбора и, в частности, победителей.

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