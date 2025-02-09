Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Андрей Данилко впервые прокомментировал выступление победителей нацотбора группы Ziferblat

Андрей Данилко впервые прокомментировал выступление победителей нацотбора группы Ziferblat

Андрей Данилко / Фото: личный архив

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua артист был загадочно сдержанным.

Наиболее известная представительница Украины на "Евровидении", VERKA SERDUCHKA, а точнее артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, впервые прокомментировал нынешний нацотбор на "Евровидение-2025".

Так, в Киеве отгремел нацотбор на "Евровидение-2025", где путем голосования был определен победитель. Им стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Именно они будут представлять нашу страну на международном конкурсе в Швейцарии.

Андрей Данилко / © личный архив
Андрей Данилко / Фото: личный архив

Редакция ТСН.ua не могла не поинтересоваться у Андрея Михайловича, смотрел ли он нацотбор этого года, и как ему песня и номер победителя. Наш телефонный звонок, судя по всему, разбудил артиста, потому что его голос был достаточно сонным. Но Андрей Данилко ответил сразу, и в своем комментарии был достаточно сдержан. На вопрос, как ему в целом выступления конкурсантов, номер группы Ziferblat, комментирование жюри и работа Тины Кароль в роли музыкального продюсера, Данилко лаконично ответил: "Мощно".

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band
Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Напомним, другие украинские звезды также прокомментировали результаты нацотбора и, в частности, победителей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация