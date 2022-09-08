Андрей Данилко впервые рассекретил, на сколько похудел за время войны

Андрей Данилко поделился, что сейчас живет по специальному расписанию, которое для себя составил.

В программе "И грянул Грэм" Данилко признался, что такой график помогает ему держать свою жизнь под контролем. Кроме того, актер и певец поделился, что за это время даже похудел и рассекретил на сколько:

"У меня как в пионерском лагере. Такое расписание, вы не поверите. Я более-менее наладил сон, я скинул много килограмм. Почти 14 килограмм скинул. Я встаю в 7:40, такое расписание, как в лагере я специально сделал. Здесь у меня такая еда… Да, я могу немного выпить, но это не так, как было в прошлом… Потому что я выпивал, чтобы уснуть… Я не мог уснуть… Меня не брали таблетки снотворные… И то, я еще сейчас немного торможу. Потому что вчера я преувеличил дозу мелатонина", – рассказал Данилко.

В декабре 2021-го года Данилко удивил фанатов похудением и помолодевшим видом. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, что в апреле прошлого года экс-продюсер Андрея Данилко Юрий Никитин рассказывал о проблемах со здоровьем у артиста. У Данилко были серьезные проблемы со сном и он пытался наладить циркадные ритмы. Никитин делился, что долгое время Данилко не мог заниматься творчеством, что у него были депрессии и что над его проблемами со здоровьем работала большая куча специалистов даже из-за границы.

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